"ركزوا على الثأر" .. نصيحة غريبة من المريسل لإدارة الهلال ودياز

الهلال يُواجه فلامنجو في نصف نهائي مونديال الأندية

وجه الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل نصيحة غريبة لإدارة الهلال ومديره الفني رامون دياز طالبهم خلالها بالتركيز على مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية والثأر من الأهلي المصري الخصم المتوقع في تلك المواجهة.

الأهلي سيلعب ضد ريال مدريد فيما سيواجه الهلال بطل أمريكا الجنوبية، فلامنجو، في نصف النهائي، وقد جزم المريسل بخسارة الفريق السعودي وطالبه بجعل المباراة مجرد بروفة للاستعداد للمباراة التالية بهدف الفوز بالميدالية البرونزية.

إذ قال عبر سناب شات "الهلال من المستحيل أن يتجاوز فلامنجو، الفريق لديه العديد من المشاكل الفنية والذهنية بجانب غياب محمد كنو وأندريه كاريلو والغيابات الأخرى، أنصح إدارة الهلال ودياز بالتركيز على المباراة التالية للحصول على المركز الثالث".

أضاف "الأهلي قد يتجاوز ريال مدريد خاصة أن الفريق الإسباني ليس في أفضل حالاته حاليًا، لكن المؤكد أنه سيلعب مباراة قوية وسيُستنزف تمامًا وهذا سيجعله أقل قوة وخطورة حال واجه الهلال في مباراة المركز الثالث".

أتم المريسل "الهلال لديه ثأر أمام الأهلي بعدما خسر أمامه في النسخة السابقة بالأربعة، يجب رد الثأر والفوز بالخمسة والستة والفريق قادر على ذلك لكن بشرط أن يكون ذكيًا ويُوفر جهده خلال مواجهة نصف النهائي لأنه خاسر بها لامحالة وأن يستغل لعب الأهلي لمباراة كبيرة أمام الريال وتعرضه للإرهاق".

يُشار إلى أن الأهلي فاجأ الجميع في السعودية بانتصاره الساحق على الهلال في مباراة تحديد المركز الثالث من النسخة الأخيرة لمونديال الأندية، حيث هزمه 4-0 وظفر بالميدالية البرونزية.