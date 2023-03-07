رقم 10 تحدد مصيره.. برشلونة ما زال مهددًا بفقدان جافي مجانًا

المحكمة التجارية تقرر مصير جافي مع برشلونة

قدمت رابطة الدوري الإسباني طعنها على قرار "المحكمة التجارية رقم 10 ببرشلونة" على قيد جافي لاعب برشلونة في قائمة الفريق الأول للنادي الكتالوني.

وجدد جافي تعاقده مع برشلونة في سبتمبر الماضي حتى صيف 2026 بشرط جزائي يبلغ مليار يورو.

وأصدرت المحكمة التجارية في 31 يناير الماضي قرارها بأحقية برشلونة في قيد جافي، 18 سنة، بالفريق الأول بعقده الجديد الذي سينتهي في 2026.

لكن الليجا تعارض هذا التسجيل بعد فشل برشلونة في توفيق أوضاعه المالية حتى الآن بما يتناسب مع العقد المنتظر لجافي وارتفاع راتبه.

تبدو القضية شائكة ولن تحل قريبًا، لكن المحكمة عليها البت في الإجراء الاحترازي الذي قام به برشلونة لتوثيق لاعبه وعدم فقدانه مجانًا ولو حكمت المحكمة لصالحه مجددًا فسيستمر اللاعب مع الفريق وفقًا لنفس بنود العقد الجديد.

لكن لو لم تحكم لصالح برشلونة ووقفت في صف الليجا فسيتعين على برشلونة توفيق أوضاعه المالية وسقف الرواتب لتسجيل اللاعب قبل نهاية الموسم، أي حتى 30 يونيو المقبل وإلا سيرحل جافي عن الفريق كما حدث مع ميسي.

وكان برشلونة قد فشل في الإبقاء على هدافه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 وتركه يرحل مجانًا بسبب عدم توفيق أوضاعه المالية وسقف الرواتب.