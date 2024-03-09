رقم نادر لم يحققه سوى بطل البريميرليج.. بشرى سارة لآرسنال قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي!

الجانرز رابع فريق في تاريخ البريميرليج يحقق هذا الإنجاز!

تمكن آرسنال من تحقيق فوز ثمين على ضيفه برينتفورد بنتيجة 2-1 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي الجانرز كل من ديكلان رايس وكاي هافيرتز في الدقيقتين 19 و86، فيما أحرز يواني ويسا هدف برينتفورد الوحيد في الدقيقة 45+4.

بهذا الفوز، احتل آرسنال صدارة ترتيب البريميرليج مؤقتًا، بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة، في انتظار نتيجة قمة الجولة بين ليفربول (63) ومانشستر سيتي (62) مساء الأحد.

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وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات أن آرسنال أصبح رابع فريق يفوز في أول 8 مباريات له بالعام الميلادي (2024) بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق آرسنال إلى هذا الإنجاز كل من "مانشستر يونايتد (2009) وليفربول (2020) ومانشستر سيتي (2021)"، علمًا بأن الفرق الثلاثة أنهت الموسم متوّجة باللقب.

ويتطلع الجانرز للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الأولى منذ الموسم 2003-2004، عندما توج بطلا دون أن يمنى بأي هزيمة.