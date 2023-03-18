رقم محمد صلاح في خطر .. إرلينج هالاند يضع نفسه في خانة أساطير الدوري الإنجليزي

هالاند يقترب من كسر الرقم التاريخي لمحمد صلاح

قاد إرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتى فريقه لتحقيق فوز كاسح على نظيره بيرنلى بنتيجة 6-0 ضمن منافسات الدور ربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي.

وسجل هالاند ثلاثية في مرمى بيرنلي ليضيف أول هاتريك له في هذه البطولة وسادس هاتريك له هذا الموسم مع فريق مانشستر سيتي.

وبهذه النتيجة تأهل فريق مانشستر سيتي لمنافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

ووفقًا لموقع "أوبتا" للإحصائيات فإن هالاند أصبح سادس لاعب في الدوري الإنجليزي يسجل أكثر من 40 هدفًا في جميع المسابقات في موسم واحد.

وكان النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول قد نجح في تسجيل 44 هدفًا مع ليفربول في موسم 2017-2018، في أول موسم له مع الريدز ليقترب هالاند من كسر إنجاز صلاح في أول مواسمه مع مانشستر سيتي وفي الدوري الإنجليزي.

وأصبح هالاند على بعد هدفين فقط من معادلة رقم محمد صلاح وفان نيستلروي، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع فريق إنجليزي في مختلف المسابقات بموسم واحد.

وكان فان نيستلروي، قد سجل 44 هدفًا في موسم 2002-2003 وتساوى معه صلاح في موسم 2017-2018.

ونعرض لكم قائمة اللاعبين على النحو التالي:-

فان نيستلروي: 44 هدفًا موسم 2002-2003.

محمد صلاح: 44 هدفًا موسم 2017-2018.

كريستيانو رونالدو: 42 هدفًا موسم 2007-2008.

كول: 41 هدفًا موسم 1993-1994.

هاري كين: 41 هدفًا موسم 2017-2018.

إرلينج هالاند: 42 هدفًا موسم 2022-2023.