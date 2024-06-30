رقم لم يحققه الجيل الذهبي.. إسبانيا تنتظر التاريخ مع دي لا فوينتي!

كتيبة دي لا فوينتي تطارد رقم قياسي تاريخ في إسبانيا...

يأمل الجيل الحالي لمنتخب إسبانيا، د كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ بطولة اليورو، عندما يواجه نظيره جورجيا، مساء اليوم ضمن مباريات دور الـ 16 من البطولة.

وحجز المنتخب الإسباني، مقعده في دور الـ 16، بعد تصدره المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على كرواتيا، وإيطاليا، ثم ألبانيا، بينما تأهل المنتخب الجورجي إلى ثمن النهائي ضمن أفضل الثوالث.

وتسعى كتيبة المدرب لويس دي لافوينتي، إلى كتابة التاريخ ويكون أول جيل إسباني، يحقق الفوز في أربع مباريات على التوالي في تاريخ البطولة.

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وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على أن المباراة التي تنتهي بركلات الترجيح، تحسب كتعادل وليس فوز.

وكان المنتخب الإسباني، تحت قيادة ديل بوسكي في 2012، قريبًا من تحقيق هذا الإنجاز بعد الفوز على ايرلندا، ثم كرواتيا، وفرنسا، قبل أن يتغلب على البرتغال بركلات الترجيح.