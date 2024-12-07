رقم قياسي سلبي.. مدافع بايرن ميونخ يواصل كوارثه في الدوري الألماني!

ماذا حدث؟

ارتكب دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ، خطأ قاتلًا خلال مواجهة هايدينهايم، مساء اليوم السبت ضمن الجولة 13 من الدوري الألماني.

وحقق العملاق البافاري الفوز بنتيجة 4-2 على ملعب أليانز أرينا، ليبتعد بصدارة الترتيب برصيد 33 نقطة، بينما بقي هايدينهايم عند 10 نقاط في المركز 16.

وجاءت رباعية البايرن عن طريق دايوت أوباميكانو (18) وجمال موسيالا (56 و90+1) وليون جوريتسكا (84)، بينما أحرز ثنائية هايدينهايم كل من ماتياس هونساك (50) ونيكلاس دورش (85).

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ورغم تسجيله هدف تقدم فريقه برأسية مميزة في بداية المباراة، إلا أن أوباميكانو ارتكب خطأ كارثيًا في إرجاع الكرة للحارس مانويل نوير، ما منح هونساك الفرصة لإحراز هدف التعادل في الدقيقة 50، لتتعقد المباراة من جديد.

وحسب شبكة أوبتا للإحصاءات، فقد ارتكب أوباميكانو 5 أخطاء أدت إلى هدف في الدوري الألماني منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ في موسم 2021-2022، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة خلال تلك الفترة.