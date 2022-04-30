رقم فريد لمارسيلو .. نجم ريال مدريد يتربع على عرش الألقاب

حقق الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد مارسيلو رقمًا قياسيًا جديد اليوم وذلك بعد فوز فريقه بالدوري المحلي رقم 35 في مسيرته الحافلة بالألقاب.

حيث قد انتصر النادي العاصمي على إسبانيول اليوم برباعية نظيفة أكد بها تفوقه، وحسم لقب الدوري بشكل نهائي.

ومع تحقيق كارلو أنشيلوتي لرقم قياسي جديد بكونه أول مدرب يحصل على الدوريات المحلية في المنافسات الخمسة الكبرى، استطاع البرازيلي أيضًا أن يحطم بعض الأرقام الخاصة بالفريق الملكي.

ماذا حقق مارسيلو؟

بطولة اليوم هي الكأس رقم 24 التي حققها مارسيلو مع ريال مدريد، وهو رقم قياسي للنادي، وهذا يعني أنه تفوق على أسطورة النادي باكو خينتو الذي فاز بـ 23 لقباً مع الملكي.

ولم يكتف مارسيلو بتحطيم هذا الرقم القياسي الذي يحمله خينتو، بل أصبح أيضًا أول لاعب غير إسباني يقود ريال مدريد إلى لقب الدوري، حيث أن مارسيلو هو القائد الأول للفريق الملكي.

وتولى البرازيلي هذا الدور داخل التشكيلة في بداية الموسم بعد رحيل سيرخيو راموس للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

ماذا عن موسم مارسيلو الحالي؟

خاض الظهير البرازيلي الأيسر 16 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات في الموسم الحالي، منها 10 في الدوري الإسباني.

وشارك مارسيلو لمدة 90 دقيقة ضد إسبانيول يوم السبت، وهي المرة الثانية فقط التي يلعب فيها هذا الموسم في الدوري طوال اللقاء.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة مانشستر سيتي الأربعاء القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

اقرأ أيضًا..

منشطات ميسي انتهت .. ردود أفعال فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

ريال مدريد يرتدي زي برشلونة وعينه على دوري أبطال أوروبا!

تشافي يرد على كومان ويبعث برسالة لريال مدريد بمناسبة التتويج