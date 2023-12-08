معادلًا رقم عمر السومة ووصيفًا لعبدالرزاق حمدالله .. كريستيانو رونالدو يدخل تاريخ دوري روشن بهدفه أمام الرياض

أتى من يعادل رقم العقيد السوري عمر السومة مع الأهلي..

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حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، رقمًا قياسيًا جديدًا في دوري روشن اليوم الجمعة، خلال مواجهة الرياض.

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الدون أحرز هدف العالمي الأول في اللقاء، الذي انتهى بفوز رفاقه برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن.

بهذا الهدف يكون صاروخ ماديرا قد وصل للهدف رقم 30 في دوري روشن بعد 31 مباراة خاضها منذ انضمامه للنصر في شتاء عام 2023، ليحتل الوصافة في قائمة الأسرع تسجيلًا لهذا المعدل من الأهداف خلال ذاك العدد من المباريات، في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

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وقد عادل رونالدو بهذه الحصيلة الرقم المسجل باسم السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السابق، ليأتيا في المركز الثاني بعد المغربي عبدالرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد؛ متصدر القائمة، إذ أحرز 30 هدفًا عقب 25 مباراة فقط وقتما كان يرتدي قميص النصر في موسم 2018-2019.

يذكر أن رونالدو يتصدر حاليًا قائمة هدافي الموسم الجاري من دوري روشن برصيد 16 هدفًا متفوقًا بفارق هدفين على الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال.

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