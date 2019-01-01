رقم سلبي للهلال في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

التعاون عمق جراح الهلال اليوم بهزيمة جديد ولكن هذه المرة في الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق الهلال رقماً سلبياً، في تاريخ مشاركته بالدوري السعودي بعد خسارته من التعاون مساء اليوم، على ملعبه ووسط جماهيره.

وخسر الزعيم من التعاون بهدفين دون رد، بتوقيع كلاً من هيلدون أوجوستو وتاوامبا، في ختام مباريات الجولة الـ 28 من الدوري السعودي.

وبعد خسارة اليوم فشل الهلال في التسجيل في مباراتين متتاليتين كصاحب الأرض لأول مرة له في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

وخسر الهلال من التعاون أيضاً، مساء الجمعة الماضي بخماسية نظيفة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لتطيح هذه الهزيمة بزوران مدرب الفريق.

وقررت إدارة الهلال التعاقد مع البرازيلي شاموسكا، على سبيل الإعارة من الفيصلي، ولكنه فشل في أول اختبار له أمام التعاون.

🗒️#النصر يواصل تصدره للدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن #الهلال. pic.twitter.com/u8qrNjrpdb — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 29, 2019

وبعد خسارة اليوم فشل الهلال في الحفاظ على صدارته لجدول الدوري، ليتراجع إلى المركز الثاني وبفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر، مع وجود مباراتين فقط حتى نهاية الدوري.

الجدير بالذكر أن الهلال يتبقى له مواجهة الاتفاق في الجولة قبل الأخيرة من الدوري، والمقرر إقامتها يوم 11 مايو، بينما يلعب مع الشباب في الجولة الأخيرة يوم 16 من الشهر ذاته.