رقم سلبي غير مسبوق .. قطر وحيدة في قائمة أصحاب الأرض التعساء!

خسارة المباراة الأولى لقطر في كأس العالم أحبطت جماهير الدولة المستضيفة للمرة الأولى في التاريخ.

تعرض المنتخب القطري للخسارة بهدفين نظيفين أمام نظيره الإكوادوري في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم.

الخسارة جاءت لتكون أول هزيمة لأصحاب الأرض في المباراة الافتتاحية في تاريخ كأس العالم الممتد منذ 92 عامًا.

وعلى مدار التاريخ لم يسبق للفريق صاحب الأرض أن هُزم في المباراة الافتتاحية، وخلال أول سبع نسخ من البطولة كان صاحب الأرض ينتصر في أول مباراة.

وبشكل إجمالي كان هناك 22 مباراة افتتاحية شارك فيها صاحب الأرض، في 21 نسخة من كأس العالم مع وضع كوريا واليابان في الاعتبار كبلدين مضيفين.

وحققت البلدان المضيفة الفوز في 16 مباراة من أصل الـ 22 في حين تعادلوا في ست مواجهات، والهزيمة الوحيدة التي سجلت الآن في كتب التاريخ هي تلك الخاصة بقطر.