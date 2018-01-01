رقم تاريخي في مسيرة كوالياريلا في الدوري الإيطالي

المهاجم صاحب الـ35 عامًا يؤكد أنه يعيش موسمًا مميزًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق سامبدوريا انتصارًا ثمينًا على بارما بهدفين دون رد في الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي، وقد افتتح التسجيل على ملعب لويجي فيرارس المهاجم جانلوكا كابراري قبل أن يُضيف المخضرم فابيو كوالياريلا الهدف الثاني.

ويعيش كوالياريلا موسمًا رائعًا مع سامبدوريا، إذ لعب 15 مباراة أحرز خلالهم 9 أهداف وقدم لزملائه 5 تمريرات حاسمة، لكن المثير وما يؤكد نجاح هذا الموسم وتميزه عن المواسم الماضية للمهاجم صاحب الـ35 عامًا هو إحرازه لهدف واحد على الأقل خلال 6 مباريات متتالية في البطولة وهو ما يحدث للمرة الأولى في مسيرته.

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وبدأ اللاعب تلك المسيرة بإحراز هدف في مباراة الخسارة أمام ميلان 3-2 في سان سيرو، ومن ثم هدف في الخسارة أمام تورينو 4-1، وغاب عن لقاء روما بقرار المدرب جامباولو، ثم عادل ليُسجل هدف التعادل ضد جنوى في الديربي.

وواصل كوالياريلا التسجيل بهدفين خلال مباراة الانتصار الكبير على بولونيا 4-2، ثم أحرز هدفاً في لقاء التعادل مع لاتسيو 2-2، وأخيرًا أضاف هدفه السابع خلال الانتصار اليوم على بارما.