رقم بايرن ميونخ في خطر .. ثنائية هالير تقرب بوروسيا دورتموند من الدوري الألماني!

سيكون اللقب الأول بعد 11 عامًا من الغياب لو تحقق!

حقق بوروسيا دورتموند الفوز على نظيره أوجسبورج في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 33 من الدوري الألماني.

جاء هذا بعد شوط أول مغلق نجح فيه أصحاب الأرض في الخروج بنتيجة إيجابية كانت التعادل السلبي، بالرغم من تلقيهم لبطاقة حمراء.

لكن مع بداية الشوط الثاني اختلفت الأمور، وظهر دورتموند بشكل أكثر خطورة حيث افتتح سيباستيان هالير التسجيل في الدقيقة الـ 59 من عمر اللقاء.

وأضاف هالير بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ 84 قبل أن يسجل يوليان براندت الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يعود بوروسيا دورتموند إلى صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة متفوقًا على بايرن ميونخ بنقطتين، وحال فاز على ماينتس في الجولة الأخيرة سيحسم لقب الدوري الألماني لصالحه ويقضي على سلسلة بايرن ميونخ المستمرة منذ عشر سنوات دون انقطاع.