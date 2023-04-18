"رفيق ريال مدريد" يدمر خطط النصر ويٌغري مورينيو بضم هاري كين

المنافسة تشتعل على التعاقد مع المدرب البرتغالي

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بجانب الجدل المستمر حول مصير المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، يدرس باريس سان جيرمان الخطط المستقبلية للصيف القادم باستهداف جوزيه مورينيو.

المدرب كريستوف جالتييه أنقذ وظيفته بعد الانتصارين في الدوري الفرنسي على نيس ولانس، لكن الأمور تبدو شبه محسومة برحيله عن حديقة الأمراء بعد نهاية هذا الموسم بسبب فشله في دوري أبطال أوروبا.

شبكة "RMC Sport" الفرنسية كشفت عن قيام لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس، بدراسة التعاقد مع جوزيه مورينيو مدرب روما لخلافة جالتييه الموسم القادم.

وأشارت إلى أن العلاقة الجيدة بين مدرب روما وكامبوس قوية للغاية، بحكم الفترة التي عمل فيها الثنائي في ريال مدريد، حيث قام كامبوس بتزويد المدرب البرتغالي بمعلومات عن العديد من اللاعبين وقتها.

ويرى كامبوس أن السجل المبهر لمورينيو في أوروبا بالفوز بدوري الأبطال مع بورتو في 2004 وإنتر في 2010، يعتبر من أهم العوامل التي تؤهله للنجاح في باريس، رغم التحفظات حول تعامله مع النجوم الكبار.

وفي سياق متصل قالت صحيفة "Le Parisien" إن أولوية لويس كامبوس في دعم مورينيو ستكون التعاقد مع لاعبه السابق هاري كين نجم توتنهام، عن طريق استغلال التراجع الواضح الذي يمر به النادي اللندني هذا الموسم.

ويحاول باريس بهذه الخطوة ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، بإغراء مورينيو بالعمل مع كين مرة أخرى، وجلب المهاجم الصريح الذي أراده كيليان مبابي للحصول على الحرية الكاملة في الملعب، مما قد يحفزه على البقاء ونسيان فكرة الرحيل إلى ريال مدريد.

ويدرس باريس فكرة التعاقد مع بعض المهاجمين الآخرين في حالة الفشل بضم كين، وعلى رأسهم راندال كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت بالإضافة لفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

جدير بالذكر أن مورينيو ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى النصر السعودي بعقد أسطوري، من أجل العمل مرة أخرى مع لاعبه السابق كريستيانو رونالدو.

Shahid