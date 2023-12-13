يحب الاتحاد ولكن! .. نجم الأهلي يتوعد فريقه السابق قبل قمة كأس العالم للأندية

تحدث عن هدف الأهلي في المونديال قبل مواجهة الاتحاد

أعرب محود كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن فخره واعتزازه بالفترة التي قضاها مع الاتحاد السعودي.

كهربا ارتدى قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الفترة من 2016 إلى 2018، معارًا من الزمالك المصري، قبل الانتقال إلى الأهلي عام 2020.

وقال كهربا في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الأهلي: "حققت بطولتي كأس الملك وكأس ولي العهد، خلال فترة تواجدي مع العميد الاتحادي.. وكان الجمهور يدعمني بقوة".

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وعلى الرغم من ذلك.. أكد نجم الأهلي المصري، على أن هدفه هو الفوز على الاتحاد، في المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

وشدد محمود كهربا، على أن العملاق المصري يرغب في الوصول إلى أبعد نقطة ببطولة كأس العالم للأندية، وربما التتويج باللقب؛ قائلًا: "نحن فريق طموح ونقاتل على أرضية الملعب.. فلماذا لا؟".

وفي نهاية حديثه.. أعلن كهربا، رغبته في مواصلة مسيرته الكروية مع النادي الأهلي، و"الاعتزال" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي؛ ليغلق الباب أمام العودة للدوري السعودي.