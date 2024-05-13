"رفض ميسي للهلال لم يكن مفاجئًا!" .. رومانو يكشف سر تفضيل عرض إنتر ميامي

صراع الهلال وإنتر ميامي على ميسي لا يزال يحمل في جُعبته الكثير من الكواليس..

كشف خبير الانتقالات العالمية، فابريتسيو رومانو، عن مفاجأة جديدة حول رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الانتقال إلى صفوف الهلال، في فترة الميركاتو الصيفي الماضي، وتفضيله اللعب مع إنتر ميامي الأمريكي، رغم العرض السعودي التاريخي لإنهاء صفقة "البرغوث" الذي يصنفه الكثيرون كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم (فيفا قطر 2022)، ليشعل صراعًا بين الهلال وإنتر ميامي، بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان في يوليو الماضي، فيما أفادت تقارير بأن الهلال قدم عرضًا تاريخيًا يُقدر بمبلغ 1.3 مليار دولار، إلا أن الأرجنتيني قرر الانتقال إلى الدوري الأمريكي من بوابة النادي الذي يملكه أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

وذكر رومانو، في حوار مع بودكاست مايكس، أن ميسي لم يكن قريبًا من الهلال، وكان احتمالًا فقط، موضحًا "ميسي أعد بالفعل للانتقال إلى إنتر ميامي منذ وقت طويل، فكرة اللعب في الهلال كانت احتمالًا، ولكنه لم يكن قريبًا إلى هذا الحد".

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وأضاف فابريتسيو أن الأموال لم تكن السبب وراء رفض صاحب الكرات الذهبية الثماني لعرض الهلال، بقوله "أعتقد أن الأمر يعود لأسباب عائلية، كما أن ميسي كان مُقربًا من ديفيد بيكهام"، فيما أوضح بيكهام أنه كان يفاوض ميسي للرحيل إلى إنتر ميامي قبل 5 سنوات، واصفًا توقيعه بأنه هدية للولايات المتحدة.

وتابع "هناك لاعبون كثيرون لديهم الفرصة لبناء فريق هناك، مثل بوسكيتس وجوردي ألبا، لديه فرصة يكون الفريق الذي يريده هناك، لكن في السعودية الأمر مختلف، في السعودية النادي يقرر من اللاعب الذي يحتاجه (مو لاعب في الفريق)، فهناك أسباب مختلفة".

ورغم رفض ميسي لعرض الهلال، إلا أنه أشاد بالسعودية وتطور منافسات الدوري السعودي، حيث قال إنه استمتع بكل ما يتعلق بالمملكة، بعدما أصبح سفيرًا للسياحة في البلاد.

وتوقع الكثيرون من عشاق الكرة، بتجدد المنافسة بين ميسي في الهلال، وكريستيانو رونالدو مع النصر، قبل أن يعلن (البرغوث) الأرجنتيني عن انتقاله إلى إنتر ميامي، حيث يرتبط بعقد حتى ديسمبر 2025، كما شارك اللاعب في 26 مباراة بقميص الفريق الأمريكي، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة.