"رفض ومهلة أخيرة" .. صفقة الاتحاد المحلية مهددة بالفشل

يواجه نادي الاتحاد، صعوبات كبرى؛ لحسم واحدة من أهم الصفقات المحلية، في الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الاتحاد تعاقد مع صفقتين في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بضم المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، والتوقيع مع مواطنه نجولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط"، رفض إدارة نادي أبها، العرض الثاني المقدم من الاتحاد؛ للتعاقد مع الجناح الهجومي صالح العمري.

وكشفت الصحيفة، عن أن أبها، منح مجلس إدارة نادي الاتحاد، مهلة حتى يوم 2 يوليو القادم؛ لرفع المبلغ المقدم للتعاقد مع العمري؛ وإلا سيلغي الصفقة.

وأشارت إلى أن أبها، سيغادر إلى تركيا، يوم 2 يوليو؛ لإقامة معسكر خارجي استعدادًا للموسم الرياضي الجديد؛ وبالتالي في حال لم يتم حل مستقبل اللاعب، سيستمر مع الفريق.

جدير بالذكر أن صالح العمري، الذي مثل النادي الأهلي، في الفترة من 2014 إلى 2018، يرتبط بعقد مع أبها، حتى صيف العام القادم.