بعد رفض محمد صلاح عرض الاتحاد الأول .. الحائلي إلى بريطانيا بـ"إغراءات جديدة"

أنمار الحائلي يثير الجدل في بريطانيا

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غادر أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، إلى بريطانيا، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بالتزامن مع الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي.

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جماهير نادي الاتحاد أعربت عن غضبها الكبير من ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي، على الرغم من ضم أسماء عالمية؛ مثل الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى متوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا".

ونشر الحائلي، صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، مساء اليوم الإثنين، من الأراضي البريطانية، دون أن يعلق عليها بأي كلمة.

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ومن ناحيته.. كتب الإعلامي الرياضي منار شاهين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أنمار الحائلي في بريطانيا".

Anmar Alhailae SnapChat

وكشف شاهين، عن أن الإدارة الاتحادية، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات السعودي، جهزت عرضًا جديدًا إلى النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي؛ لضمه قبل إغلاق باب الانتقالات رسميًا.

وأعلن الإعلامي الرياضي، أن العرض الاتحادي الجديد؛ يتضمن مميزات مالية مغرية للغاية؛ وذلك بعد الركود الذي شهدته الصفقة، خلال الأيام الماضية.

وأكد منار شاهين، على أن المفاوضات تتقدم بشكل إيجابي للغاية، في الوقت الحالي؛ معلقًا في ختام حديثه: "نقول يا رب".

وإلى جانب محمد صلاح، قد يكون تواجد الحائلي في بريطانيا، مرتبط بالتعاقد مع النجم الفرنسي رافاييل فاران، مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أيضًا؛ خاصة أن اسم اللاعب، ارتبط بنادي الاتحاد بقوة، خلال الساعات القليلة الماضية.

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