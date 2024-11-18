"رفضت شراءه بـ14 مليون يورو".. مفاجأة من العيار الثقيل حول سفّاح أوروبا الجديد فيكتور جيوكيريس!

ماذا قال أورتا؟

يعد المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس الاسم الأبرز على الساحة الأوروبية في الوقت الحالي، بفضل مستواه الاستثنائي وأرقامه الجنونية مع سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويحظى صاحب الـ26 عامًا باهتمام كبار القارة العجوز، الذين يتبارون للفوز بخدماته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، علمًا بأن قيمته السوقية تبلغ 70 مليون يورو.

وفجر فيكتور أورتا، المدير الرياضي لإشبيلية، مفاجأة بشأن المهاجم السويدي، مشيرًا إلى أنه "رفض دفع 14 مليون يورو لضمه في وقت سابق".

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وقال أورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "حالات مثل حالة جوكيريس هي المفاجآت السارة التي يقدمها لنا عالم كرة القدم".

وأضاف: "عندما كنت أعمل في نادي ليدز يونايتد (كمدير رياضي)، لم أكن مستعدًا لدفع 14 مليون يورو لضمه من كوفنتري، تلك الأمور لا يمكن التنبؤ بها".

وفع نادي سبورتنج لشبونة 20 مليون يورو للتعاقد مع جوكيريس، الذي يمتلك حاليًا شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو، علمًا بأنه سجل 45 هدفًا في 44 مباراة مع الفريق منذ انتقاله في صيف 2023.