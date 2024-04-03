رفض قاطع لرحيل أحدهما.. تحرك رسمي من باريس لخطف ثنائي برشلونة!

الآخر يمكن بيعه!

يستهدف باريس سان جيرمان التعاقد مع ثنائي برشلونة جول كوندي وهيكتور فورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحل البارسا ضيفا على باريس في حديقة الأمراء، يوم الأربعاء المقبل، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأفاد راديو كتالونيا بأن ممثلي سان جيرمان استفسروا من مسؤولي برشلونة عن إمكانية ضم كوندي وفورت، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأضاف: "برشلونة شدد على أنه لا يفكر في بيع فورت مطلقًا، على الرغم من وجود شرط جزائي في عقد صاحب الـ17 عامًا يقدر بنحو 6 ملايين يورو".

ولفتت الإذاعة إلى أن "وضع كوندي مختلف، حيث ضمه النادي بما يزيد على 50 مليون يورو في 2022، والوضع الاقتصادي الصعب، يفتح الباب أمام بيعه، وذلك رغم تصريحات ديكو، المدير الرياضي للنادي، بأن البارسا سيحاول الحفاظ على لاعبيه".