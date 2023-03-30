رفض داخلي .. راؤول ليس مرحبًا به لخلافة كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد!

أبواب ريال مدريد مُغلقة في وجه هدافه السابق

يبدو أن الإسباني راؤول جونزاليس، مدرب فريق شباب ريال مدريد، لا يلقى دعمًا أو ترحيبًا كبيرًا داخل ناديه لخلافة كارلو أنشيلوتي الذي قد يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وذكر الصحافي أنتون ميانا في إذاعة كادينا سير أن المسؤولين في الكرة البرازيلية مطمئنون أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سيكون مدرب منتخبهم الجديد بحلول يونيو المقبل.

الوضع في ريال مدريد يبدو أكثر اضطرابًا ما بين تأكيدات على أن استمرار كارلو هو الأفضل للفريق بوضعه الحالي، لكنهم في الوقت نفسه لا يملكون تأكيد أو نفي اهتمامه بتدريب البرازيل التي تبحث عن مدرب منذ رحيل المدرب تيتي بعد كأس العالم الأخيرة في قطر 2022.

على الجهة المقابلة فإن اسم راؤول جونزاليس هداف ريال مدريد السابق لا يلقى ترحيبًا كبيرًا أو مناصرين داخل قلعة المرينيجي بحسب كادينا؛ فما زال النادي الإسباني يأمل في إعادة زين الدين زيدان في ولاية ثالثة بعد ولايتين ناجحتين مع الفريق.

ويبرز اسم تشافي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الحالي ولاعب وسط الفريق السابق من بين المرشحين لخلافة أنشيلوتي ومعه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المرتبط اسمه دائمًا بريال مدريد منذ سنوات. ويلقى الثلاثي تأييدًا كبيرًا عن راؤول داخل ريال مدريد.