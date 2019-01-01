بعد رفض بيعه - إيريكسن يقرر معاقبة توتنهام

هل يستمر إيريكسن في صفوف توتنهام؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

قرر كريستيان إيريكسن، لاعب توتنهام، رفض تجديد عقده مع السبيريز بعد حرمانه من الرحيل والانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

إيريكسن أعلن رغبته خوض تحدٍ جديد ولكن توتنهام رفض بيعه رغم رغبة مانشستر يونايتد وريال مدريد في ضمه.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ إدارة توتنهام عرضت على الدانماركي راتب سنوي يصل إلى 11 مليون يورو ولكن اللاعب رفض التمديد.

وقرر صاحب الـ 27 عامًا معاقبة إدارة السبيريز والرحيل في صيف 2020 بالمجان.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد وضع بول بوجبا الخيار الأول للتعاقد معه في الصيف إلا أنّ غلق سوق الانتقالات في إنجلترا تسبب في تعقيد الصفقة.

توتنهام تعادل بهدفين لمثلهما مع مانشستر سيتي في لقاء الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.