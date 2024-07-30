بعد رفض الهلال .. "وصفة إيطالية" تمنح برشلونة الحل المثالي لرحيل روكي!

بعد فشل الهلال السعودي في إقناعه، تظهر محاولة جديدة من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي فيتور روكي، تمهيدًا لرحيله عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

روكي انضم لبرشلونة خلال منتصف الموسم الماضي، في حقبة المدرب المُقال تشافي هيرنانديز، ولكنه فشل في إثبات ذاته مع الفريق الكتالوني، ليصبح مستقبله في مهب الريح بالميركاتو الصيفي الجاري، وسط أنباء حول رغبة إدارة النادي في التخلي عنه لأسباب رياضية واقتصادية أيضًا.

صحيفة "ilmessaggero" قالت إن لاتسيو ليس مستعدًا لدفع مبلغ الـ40 مليون يورو الذي أبدى الهلال استعداده لدفعه من أجل التعاقد مع روكي، ولكنه وجد صيغة أخرى طمحًا في أن تكون مرضية لنظيره الكتالوني لإتمام الصفقة بنجاح.

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وأشارت إلى أن لاتسيو عرض إمكانية استعارة اللاعب مع خيار الشراء، ولكن برشلونة رفض الأمر، ليضطر النادي الإيطالي للسير في طريق آخر، بدفع حوالي 20 مليون يورو مقابل الحصول على 50% من ملكية اللاعب، وهو الأمر الذي يمنح الطرفين أحقية الاستفادة منه في أي عملية بيع مستقبلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن روكي سيكون أكثر ترحيبًا بعرض لاتسيو من الهلال، حيث ينتظر موقف برشلونة من هذه المحاولة التي قد تلقى قبولًا بالنادي، بسبب عامل الاحتفاظ بجزء من حقوق المهاجم الشاب، وهي الخطوة التي تتيح له إمكانية الاستفادة منه لو انفجر بشكل مبهر في كرة القدم الإيطالية.

ومن غير المتوقع أن يشكل راتب اللاعب أي مشكلة بالنسبة للاتسيو، بوجود ترقب من نادي بورتو البرتغالي للموقف من بعيد، ولكن حظوظ الأخير تبدو صعبة للغاية بسبب الظروف المالية له.

جدير بالذكر أن المهاجم البالغ من العمر 19 سنة سبق له الارتباط بريال بيتيس، ولكن الخطوة لم تتم، ليصبح اللاعب على وشك مغادرة الدوري الإسباني تمامًا، بوجود توقعات حول قدوم نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو وداني أولمو من لايبزيج لدعم هجوم برشلونة بعد رحيله.