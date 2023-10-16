رفض الهلال والنصر .. نجم الأرجنتين: لن أعيش مع أبنائي في الصحراء!

كشف "لأول مرة" عن سبب صادم وراء رفضه الانتقال إلى السعودية

SHAHID

على مدار السنوات القليلة الماضية، ارتبطت أسماء العديد من النجوم العالمية، بـ"الانتقال" إلى دوري المحترفين السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى رأس هذه الأسماء؛ النجم الأرجنتيني أليخاندرو "بابو" جوميز، الذي تلقى عروضًا مغرية من الهلال والنصر سابقًا، بالإضافة إلى عددٍ من أندية الوسط في السعودية، خلال صيف العام الحالي.

وفي هذا السياق.. كشف بابو جوميز في حوار مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، اليوم الإثنين، عن أسباب رفضه الانتقال إلى السعودية، بشكل رسمي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويقول جوميز عن ذلك: "نعم.. العروض السعودية كانت مغرية؛ ولكنها لم تصل إلى درجة أن تغير حياتي".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "بحثت عن (موقع) السعودية بعد هذه العروض، قبل أن أقرر أن أرفضها جميعًا.. فأنا لن أذهب بأبنائي الثلاث، للعيش وسط الصحراء".

جدير بالذكر أن بابو جوميز البالغ من العمر 35 سنة، وقع في صيف العام الحالي، على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مونزا الإيطالي؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط.

SHAHID