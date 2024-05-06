"رفض الهلال واختار هذا الفريق!" .. نجم عالمي يوجه ضربة كبرى لميركاتو الزعيم

نجم عالمي كبير يبتعد عن الهلال..

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وجّه أحد النجوم العالميين، ضربة كبرى لميركاتو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في صيف العام الحالي.

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الهلال الذي يقدّم موسمًا أكثر من رائع، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ لا يزال يُعاني من نقص في بعض المراكز، التي تحتاج إلى تدعيمٍ فوري، في الميركاتو الصيفي.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، رفض النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لنادي ميلان الإيطالي، عرضًا مغريًا من الزعيم الهلالي.

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الصحيفة الإسبانية الشهيرة أكدت مساء اليوم الإثنين، على أن مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، حاولا أيضًا التعاقد مع ثيو؛ إلا أن الظهير الأيسر الفرنسي، أغلق الباب أمامهما.

وكشفت عن أن اللاعب البالغ من العمر 26 سنة، اختار الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، بداية من الموسم الرياضي القادم؛ حيث ينتظر بدء التفاوض رسميًا مع ميلان، لإتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن انتقال هيرنانديز إلى البايرن؛ يعني رحيل الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز، إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، حيث من المنتظر أن يدفع الأخير، مبلغًا ماليًا يقدر بـ50 مليون يورو إلى النادي الألماني.

جدير بالذكر أن الهلال، وضع ثيو هيرنانديز على رأس أولوياته، في الميركاتو الصيفي القادم؛ خاصة في ظل الغضب الكبير من مستوى الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، واقتراب رحيله عن الفريق الأول، في الصيف.

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