"رفض المشاركة؟".. صدمة في ليفربول من غياب هندرسون عن تكريم كلوب!

كان قائدًا معه لمدة 8 سنوات

أثار جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول والاتفاق السابق، حالة من الجدل بين جماهير الريدز بسبب غيابه عن تكريم المدرب يورجن كلوب.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية نشرت مقطع فيديو به العديد من النجوم السابقين والحاليين، وهم يشيدون بكلوب قبل مواجهة وولفرهامبتون، غدًا، الأحد، بالدوري الإنجليزي، وهي المباراة الأخيرة له في أنفيلد بعد تسع سنوات مع النادي.

الغريب في الفيديو أنه لم يشهد وجود هندرسون لاعب أياكس أمستردام الحالي، رغم قيادته الفريق في 8 مواسم من أصل 9 لكلوب مع ليفربول.

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وهو ما فاجأ عشاق الفريق الإنجليزي بشكل كبير، لأن هندرسون كان قائد ليفربول طوال فترة تدريب كلوب للفريق قبل رحيله إلى الاتفاق السعودي الصيف الماضي، كما أنه كان من اللاعبين المفضلين للمدرب الألماني.

وعلق أحد المشجعين قائلًا:"أين هندو؟ لقد كان قائده!"، وتساءل مشجع آخر عما إذا كان هندرسون رفض المساهمة في الفيديو بسبب خلال محتمل مع المدرب الألماني بسبب الطريقة التي رحل بها في الميركاتو الصيفي الماضي.

وفي سياق متصل اتجه البعض الآخر لتفسير غياب هندرسون بسبب تواجده خارج إنجلترا، وهو نفس الوضع بالنسبة لروبرتو فيرمينو، ساديو ماني، فابينيو وجورجينيو فاينالدوم، حيث غابوا جميعًا عن مقطع التكريم.