رفض السعودية ومرافقة ليونيل ميسي .. دي ماريا يعود رسميًا لبنفيكا!

نجم الأرجنتين يعود إلى بنفيكا البرتغالي

أعلن فريق بنفيكا البرتغالي تعاقده رسميًا مع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في صفقة انتقال حر.

وسبق وأن لعب دي ماريا في صفوف بنفيكا عام 2007 ولمدة ثلاث سنوات قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

ونشر الحساب الرسمي لبنفيكا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خبر عودة دي ماريا بعنوان: "أهلا بكم من جديد.. دي ماريا!".

وشارك دي ماريا مع يوفنتوس الموسم المنقضي في 40 مباراة نجح في تسجيل 8 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة، وكان النادي الإيطالي قد أعلن في وقت سابق رحيل النجم الأرجنتيني بنهاية الموسم.

ورفض دي ماريا جميع العروض التي وصلت إليه من الدوري السعودي أو فريق إنتر ميامي الأمريكي ومجاورة زميله ليونيل ميسي وفضل العودة لفريق بنفيكا.

وكشفت تقارير صحفية أن انتقال دي ماريا لصفوف بنفيكا سيكون لمدة موسم واحد فقط.