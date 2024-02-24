رفض الرابطة تأجيل مواجهة الطائي؟ تكذيب رئيس الأهلي ومفاجآت أخرى!

مفاجآت في كواليس ما حدث بشأن أزمة طيران الأهلي إلى حائل

SHAHID

كشف كامل الموسى إداري النادي الأهلي، عن أن الإدارة حاولت تأجيل المباراة بسبب أزمة الطيران، ولكن رابطة دوري المحترفين رفضت، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس النادي خالد العيسى.

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وكان الأهلي قد واجهته مشكلة كبيرة تسببت في عدم سفره إلى حائل أمس الجمعة، بسبب عطل في الطائرة، ليُسافر السبت قبل ساعات قليلة من مواجهته أمام الطائي، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

رئيس الأهلي شدد على أن إدارته تحدثت مع الرابطة من أجل تأجيل مباراة الفريق أمام الطائي، ولكن الطلب قوبل بالرفض، ليضطر الفريق للسفر وخوض المباراة في نفس اليوم.

وقال عبد الرحمن الحميدي مقدم برنامج "برا 18" عبر قناة SSC: "بعد تعثر رحلة الأهلي، كامل الموسى أجرى اتصالًا بسكرتير المسابقات، والأخير أبلغه بأن الإجراء بأن يُرسل الأهلي خطاب رسمي مع تقرير الطيران، وستتعامل المسابقات مع من يملك الصلاحية في هذا الأمر بالنادي الأهلي وليس أي شخص آخر".

وأضاف الحميدي: "وبعد هذا الاتصال عاد مرة أخرى واتصل كامل الموسى بسكرتير الرابطة وأخبره بأن اللاعبين والمدرب سيلعبون المباراة بشكل طبيعي لأنهم يُريدون ذلك، ولكن نُريد تأخير المباراة، ليعود السكرتير ويطلب مرة أخرى إرسال خطاب لاتخاذ الإجراءات الرسمية".

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مقدم البرنامج أضاف: "إلى هذه اللحظة لم يصل خطاب الأهلي إلى لجنة المسابقات، ولا يوجد سوى الاتصالات الشفوية، ولا تؤجل المباريات بهذه الطريقة، خاصة وأن هناك طرف آخر، وهناك قنوات تنقل وأعلنت عن موعد المباراة، والتأجيل ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض، بل أن كل نادٍ لديه شخص مُخول بالتواصل مع الرابطة".

SHAHID