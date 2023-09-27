"رفض التحدث معي بسبب ليونيل ميسي" .. جاري لينيكر يكشف حساسية كريستيانو رونالدو من المقارنة مع الأرجنتيني

أسطورة برشلونة يتحدث عن حساسية رونالدو من مقارنته مع ميسي.

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كشف جاري لينيكر أسطورة إنجلترا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي رفض التحدث معه بسبب رأيه في الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي.

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وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كان الصراع بين رونالدو وميسي على اللاعب الأفضل في التاريخ قائمًا بشدة بين مشجعي كرة القدم على مستوى العالم.

وخلال مسيرتهما المهنية اللامعة، حطم الثنائي العديد من الأرقام القياسية، خاصة مع المواجهة الثنائية بينهما خلال فترة وجودهما وجهًا لوجه في الدوري الإسباني، حيث لعب رونالدو مع ريال مدريد وميسي مع برشلونة.

وفي حديثه عن التنافس بين رونالدو وميسي، كشف لينيكر، مهاجم برشلونة وإنجلترا السابق، أن رونالدو رفض التحدث معه في الماضي بسبب رأيه في ميسي.

وخلال تغطية هيئة الإذاعة البريطانية لمباراة البرتغال وكوريا الجنوبية في مونديال 2022 في قطر، تحدث ريو فرديناند عن رونالدو، ليكشف لينيكر عن المفاجأة.

وقال فرديناند: "إنه أمر غريب لأنه حقق الكثير، فما الذي يهدف إليه أكثر من ذلك؟ لكنه سوف يقوم بكل ما يمكن حتى يكون لديه شيء يستهدفه لأنه يحتاج إلى هذا الوقود".

وأضاف: "إنه يستخدم كل تعليق من النقاد، أو وسائل الإعلام، أو رقم قياسي متاح كوقود".

في هذه المرحلة، رد لينيكر: "أستطيع أن أخبرك من تجربتي الخاصة أنه إذا كان لديك رأي مفاده أن ليونيل ميسي هو لاعب كرة القدم الأفضل، فهو لن يريد التحدث معك"، ليرد فرديناند مازحًا: "إنه لا يحبك يا جاري".

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ثم تابع لينيكر: "لا بأس، أفهم ذلك على الرغم من أنني أحببت مشاهدة مسيرته، إنه لاعب كرة قدم مذهل ولكنه حساس بعض الشيء بشأن هذا الموضوع بالذات".

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