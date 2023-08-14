رفض الأهلي من أجله .. لوتشيانو سباليتي يعود إلى التدريب بسبب عرض لا يقاوم!

أحمد الغنام
Luciano Spalletti Napoli 2022-23Getty
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المدرب الذي قاد نابولي إلى لقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي يعود سريعًا إلى التدريب..

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جاءت استقالة روبرتو مانشيني من منصبه كمدير فني لمنتخب إيطاليا، لتضع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في حيرة من أمره فيما يخص خليفته، قبل 10 أشهر فقط من بطولة يورو 2024.

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صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية كشفت أن لوتشيانو سباليتي، مدرب نابولي السابق، هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة مانشيني في قيادة المنتخب الإيطالي.

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سباليتي كان أبرز المرشحين لتدريب الأهلي السعودي بعد رحيله عن نابولي، حيث أجرى "الراقي" مفاوضات مكثفة مع المدرب الإيطالي قبل أن يرفض العرض.

حينها، أكد سباليتي أنه يفكر في أخذ قسط من الراحة قبل العودة من جديد إلى التدريب، لكن يبدو أنه كان فقط ينتظر عروضًا أخرى.

وظهرت العديد من الأسماء من بين المرشحين المحتملين لهذا المنصب، مثل أنطونيو كونتي وجينارو جاتوزو، لكن سباليتي هو من يحظى بدعم المشجعين والاتحاد الإيطالي على حد سواء.

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وحسب التقرير، فإن الأزمة الوحيدة تتمثل في الشرط الجزائي في عقد سباليتي مع نابولي، حيث ترك المدرب منصبه وعقده يظل ساريًا حتى صيف 2024، وبالتالي يوجد شرط جزائي بقيمة ثلاثة ملايين يورو لفسخ العقد، ويبدو الاتحاد الإيطالي مستعدًا لدفع هذه القيمة.

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