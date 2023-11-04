رفضًا لتجاهل سانتو والاتحاد .. تحرك قوي من العبود يُحرج العميد!

العبود قد يتسبب في أزمة جديدة لنادي الاتحاد

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تحرك عبد الرحمن العبود جناح فريق نادي الاتحاد من أجل الحفاظ على حقوقه، بعد أن تم استبعاده من المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن.

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وكشف برنامج "برا 18" عبر قناة "SSC" عن رفع وكيل اللاعب عبد الرحمن العبود خطابًا إلى لجنة الاحتراف، مطالبًا فيه بالنظر في وضع اللاعب.

وأضاف عبد الرحمن الحميدي مقدم البرنامج: "الخطاب تضمن 5 نقاط، ارتكز عليها العبود، تعبر عن تجاهل إدارة الاتحاد والمدرب نونو سانتو له، وأبرز تلك النقاط كانت في أنه لاعب محترف ولا يمارس مهامه، على الرغم من أنه دخل في برنامج إعدادي خاص بمتابعة وإشراف من معد الفريق، لمدة 20 يومًا فقط وبعدها يدخل للمجموعة وهذا لم يتم".

وواصل: "العبود أصبح لاعبًا مُعلقًا ولا يُمارس مهامه كلاعب محترف، وبعد وصول الخطاب إلى لجنة الاحتراف، بدورها طلبت اللجنة من الاتحاد الرد والتوضيح".

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واختتم الحميدي حديثه قائلًا: "المدرب نونو سانتو كان سيوافق على إعادة العبود للفريق، ولكنه طلب الجلوس معه، ووضع بعض الشروط أمامه، ولكنه رفض هذا الأمر وطلب منه ومن الإدارة أن يتم معاملته كلاعب محترف فقط".

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