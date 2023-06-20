بعد رفضه ملايين الهلال .. كشف التفاصيل المالية الكاملة في عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي

كم سيحصل الأسطورة ليونيل ميسي من إنتر ميامي بعد رفضه ملايين الهلال؟!

بشكل غريب ومفاجئ، رفض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، راتبًا سنويًا من نادي الهلال، يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو، مفضلًا الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي البالغ من العمر 35 سنة، رفض الكشف عن الأسباب الحقيقية لرفضه عرض الزعيم الهلالي، مؤكدًا على أن قرار اختيار إنتر ميامي؛ ليس له علاقة بالمال.

وبعد أيام من اختيار الأسطورة الأرجنتينية "المفاجئ"، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن التفاصيل المالية الكاملة في عقد اللاعب، مع الفريق الأمريكي.

الصحيفة أشارت إلى أن ميسي، سيحصل على مبلغ 150 مليون دولار في موسمين ونصف؛ تشمل رواتبه ومكافأة توقيع، بالإضافة إلى بعض الحوافز المالية الأخرى.

وأوضحت أن ليو، ضمن وفقًا لعقده مع إنتر ميامي، امتلاك نسبة من أسهم النادي، بعد اعتزاله كرة القدم نهائيًا، مع حصوله على أرباح مالية من شركتي "آبل" و"أديداس".

وأكدت الصحيفة الإسبانية، على أن الفريق الأمريكي، لن يستطيع تسجيل عقد ميسي، إلا يوم 5 يوليو القادم، عند فتح باب الميركاتو في الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل رسمي.

وعن موعد المباراة الأولى للأسطورة الأرجنتينية مع فريقه الجديد.. أعلنت "ماركا"، أنها ستكون بتاريخ 21 يوليو 2023، عندما يواجه كروز أزول المكسيكي، في بطولة كأس الدوريات.