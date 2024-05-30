"رفضت استغلاله ووصلت إليه بهذه الطريقة" .. مصفف شعر يكشف حياة كريستيانو رونالدو!

مصفف شعر يكشف أهم صفقات أسطورة النصر..

كشف محمد عثمان، مصفف شعر في الرياض، عن كواليس حياة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، وأهم مميزاته، وكيف توصل إليه.

ونجح رونالدو في كتابة التاريخ، منذ انتقاله إلى صفوف النصر، في شتوية 2023، بصفقة انتقال حر، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ حيث قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، وحقق رقمًا قياسيًا، بصفته الهداف التاريخي لموسم واحد في تاريخ الدوري السعودي، بعدما سجل 35 هدفًا في دوري روشن، خلال موسم 2023-2024، ليتخطى رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله، كما بات أول لاعب في التاريخ يفوز بجائزة الهداف في 4 دوريات مختلفة حول العالم.

وقال عثمان، عبر برنامج "رياضة سكوب"، إنه التوصل إلى رونالدو، كان عن طريق الحارسين الشخصيين له، وهما توأم، حيث أجرى قَصّة لهما، ثم سألهما كريستيانو عن مصفف الشعر، ومنذ ذلك الحين، وهو يتعامل معه.

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وأضاف "هذا الأمر يعود إلى أول ثلاثة أسابيع منذ قدومه إلى الرياض، حينما أجريتُ أول قَصّة له، نسيت أني مع رونالدو، واهتممت برأسه فقط؛ هو لاعب ودود ومتواضع جدًا، ولم أتوقع هذا أبدًا، لا يتكبّر عليك ويقول أنا مشهور، ومن المحتمل أن رونالدو أحبّ التعامل معي لأنه فكّر أني لم أرد استغلاله، فأنا لم ألتقط سوى صورة واحدة معه".

ونوه عثمان بأن من أهم صفات رونالدو، هي التزامه بالمواعيد بشدة، قائلًا "هو يمتلك جدول مواعيد، بدء التمرين وموعد تناول الغداء، وحينما يخبرني بأنه قادم في الخامسة، فإنه يكون موجودًا في 5:00 تمامًا، أو يقول الخامسة والربع، ويلتزم أيضًا بالموعد".

ويستعد رونالدو لقيادة النصر في مواجهة ملحمية أمام الهلال، مساء الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي يكتب نهاية موسم 2023-2024 رسميًا.