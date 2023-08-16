"رفاهية لم يحلم بها أي لاعب" .. الهلال ينفذ طلبات نيمار الأسطورية!

تعرف على طلبات نيمار جونيور التي تم تنفيذها

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لا صوت يعلو حاليًا إلا على صفقة انتقال الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الهلال أعلن أمس الثلاثاء، التعاقد مع نيمار؛ لمدة موسمين، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة تتراوح قيمتها بين 80 إلى 90 مليون يورو.

وفي هذا السياق.. كشفت إذاعة "كادينا سير"، عن طلبات الساحر البرازيلي من المسؤولين عن الرياضة السعودية، والتي تم تنفيذها قبل توقيع عقود الانضمام إلى الزعيم الهلالي.

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وأعلنت الإذاعة، توفير المملكة العربية السعودية، قصرًا فخمًا للنجم نيمار جونيور؛ يحتوي على 25 غرفة و3 حمامات ساونا، بالإضافة إلى مسبح بطول 40 مترًا، مع تعيين 5 عمال لخدمته بـ"دوام كامل".

وأشارت إلى أن نيمار البالغ من العمر 31 سنة، طلب كذلك توفير طائرة خاصة له، مع 3 سيارات شخصية فخمة، و4 أخرى لعائلته وأصدقائه.

وإلى جانب كل ذلك.. أوضحت الإذاعة، أن الهلال، عيّن مساعدًا لـ"شيف" نيمار الشخصي، بالإضافة إلى عاملين اثنين، لرعاية الغرفة التي تضم الثلاجة الخاصة بمشروبات اللاعب المفضلة.

جدير بالذكر أن نيمار، بدأ مسيرته الكروية في نادي سانتوس البرازيلي، الذي انتقل منه إلى العملاق الإسباني برشلونة في عام 2013 وحتى 2017، قبل الانضمام إلى باريس سان جيرمان، في أغلى صفقة بالتاريخ "222 مليون يورو".

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