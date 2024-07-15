رغم وجود 22 ألف شرطي.. رقم صادم في الجرائم المرتبطة باليورو في ألمانيا!

السلطات الألمانية لم تتوقع هذا الرقم...

انتهت بطولة يورو 2024، والتي استضافتها ألمانيا ولمدة شهر كامل، بتتويج المنتخب الإسباني على حساب نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف، وبالرغم من المتعة والإثارة في المباريات، إلا أن الأزمات والمشاكل خارج الملعب عكرت صفو البطولة.

ومن جانبها أعلنت السلطات الألمانية اليوم الإثنين، عن عدد الحوادث المرتبطة بالبطولة التي استضافتها ألمانيا طيلة الفترة الماضية.

وبحسب بيان الشرطة الألمانية، فإن عدد الجرائم المرتبطة بالبطولة وصل إلى 2340 جريمة جنائية، لها صلة باليورو وأكثر من 700 منها وصلت إلى أضرار جسدية.

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وأشار تقرير الوزارة إلى أن نشر أكثر من 22 ألف شرطي يوميًا، ساهم وبشكل كبير في تقليل أحداث الشغب والجرائم، وخلقت حالة من الشعور بالأمان لدى الجماهير.

وشددت السلطات الألمانية في بيانها على أنه تم إيقاف أكثر من 1112 شخصًا من دخول ألمانيا، خوفًا من انتشار أعمال الشغب وإفساد البطولة.