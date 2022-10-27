رغم هزيمة بايرن.. لابورتا يتحلى بالصبر ويجدد الثقة في تشافي

رئيس برشلونة يتحدى الكل من أجل تشافي

رغم كل ما يحدث من اضطرابات في برشلونة، يؤمن رئيس النادي جوان لابورتا أن المدرب تشافي لا توجد أي شكوك حول مشروعه، هذا يخرج من الكواليس بعد أقل من يوم على الهزيمة الثقيلة من بايرن ميونخ 3-0 في دوري أبطال أوروبا.

وأفاد لاعب برشلونة السابق والصديق المقرب للابورتا، خيسوس ماريانو أنجوي، بأن الرئيس لابورتا قرر التحلي بالصبر على المدرب تشافي هيرنانديز رغم الأداء الهزيل الذي خرج به برشلونة من دوري أبطال أوروبا.

وقال أنجوي في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي": "لا توجد أي شكوك في أن تشافي هو مدرب هذا المشروع وهو يقاتل حتى الموت من أجل الفريق، ولكن المدرب يحتاج للوقت وفي يونيو حينما ينتهي الموسم سيكون من الجيد الحكم لكن الآن لا ينبغي تصدير أي تأثير سلبي على الفريق، تشافي يملك شغفًا وحماسًا أكثر من أي لاعب في الفريق، ينبغي الصبر عليه والحكم في نهاية الموسم ".

وأضاف: "لقد أخذ لابورتا عهدًا على نفسه بمنح الوقت الكامل للمدرب، إنه شخص رائع ويحب المواجهة، لقد بذل جهدًا مذهلًا والآن عليه أن يتحقق على أرض الملعب، علينا أن نرتفع عن المستوى الذي ظهرنا به في دوري الأبطال، الفريق تطور لكن لا يزال ينقصه بعض الجوانب، وهناك بعض التدعيمات التي يدرك المدرب أن من صميم عمله أن يخطر الإدارة بها".