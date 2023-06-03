كووورة تؤكد الخبر .. الكشف عن موعد وصول كريم بنزيما للتوقيع مع الاتحاد

تعرف على موعد توقيع بنزيما مع الاتحاد

خرج النجم الفرنسي كريم بنزيما في تصريحات لجمهور الاتحاد صادمة منذ أيام، يؤكد فيها على أنه سعيد بالتواجد مع ريال مدريد الإسباني، وأن ما يُنشر غير صحيح عبر الإنترنت.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت على أن نادي الاتحاد اتفق مع بنزيما، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون أول صفقات العميد.

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن موعد توقيع الاتحاد مع بنزيما للانضمام له بداية من الموسم المقبل.

وجاء نص تغريدة العجلان كالآتي: "المفاوض السعودي اتفق مع كريم بنزيما للحضور للسعودية لتمثيل نادي الاتحاد".

وأضاف: "سيوقع كريم بنزيما مع رئيس الاتحاد أنمار الحائلي، خلال هذا الأسبوع"، حيث بعض التقارير أكدت على أن الحائلي سيسافر إلى مدريد خلال أيام لإتمام الصفقة.

وأكد موقع "كووورة" على أن بنزيما سيصل إلى جدة خلال الأسبوع الحالي، من أجل التوقيع على عقود انضمامه إلى صفوف العميد بداية من الموسم المقبل.