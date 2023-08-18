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رغم موافقة راموس .. عملاق السعودية يتراجع عن ضم الإسباني!

هدى عزيز
Sergio Ramos PSG DESKTOPGetty
انتقالاتسيرجيو راموسالإتحادباريس سان جيرماندوري روشن السعودي

مماطلة راموس تدفع أحد الأندية السعودية لسحب العرض المُقدم له!

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يُعد مستقبل الإسباني سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق مُحاط بالغموض خلال الفترة الماضية.

وارتبط راموس بالانتقال إلى الاتحاد السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، واللعب بجانب زميله السابق كريم بنزيما.

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وبحسب ما نشره الصحفي رودي جاليتي عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، فإن الاتحاد السعودي قد حسم موقفه من التعاقد مع راموس في الميركاتو الصيفي الحالي.

سيرخيو وافق على العرض الذي تلقاه من الاتحاد للعب بصفوفه بداية من الموسم الحالي، ولكن على الرغم من موافقة الإسباني، إلا أن النادي السعودي قرر عدم إتمام الصفقة وسحب العرض المُقدم لراموس.

اللاعب لم يعد خيارًا أساسيًا لحامل لقب الدوري السعودي، بعد أن أخذ وقتًا طويلًا لحسم موقفه من الانتقال إلى العميد.

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يذكر أن سيرخيو راموس رحل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده داخل حديقة الأمراء هذا الصيف.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 76745كريم بنزيما
  • 7737خاليدو كوليبالي
  • 12500روبرتو فيرمينو
  • 5994نجولو كانتي
  • 14153مارسيلو بروزوفيتش
  • 27351صفقة أخرى
144480 الأصوات

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