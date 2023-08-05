رغم موافقة باريس .. حقيقة رفض الهلال التعاقد مع نيمار!

هل رفض الهلال التعاقد مع نيمار بالفعل؟!

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خبر "لا يصدقه عقل"؛ ذلك الذي انتشر في الأيام القليلة الماضية، ويفيد بـ"رفض" إدارة نادي الهلال السعودي، التعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

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فريق العاصمة الفرنسية يريد - وفقًا لمصادر عالمية عديدة - التخلص من نيمار، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وسط ارتباط اسم اللاعب، بالانتقال إلى الزعيم الهلالي.

وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي فهد الروقي، كافة الأخبار التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية؛ بشأن رفض الإدارة الهلالية، التعاقد مع نيمار، في الصيف الحالي.

وكشف الروقي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن اسم الساحر البرازيلي، لم يعرض من الأساس على مسؤولي نادي الهلال؛ لكي يتم رفضه.

جماهير نادي الهلال من ناحيتها، كانت قد دشنت العديد من الهشتاجات، في الساعات الماضية، تطالب فيها بالتعاقد مع نيمار، مهاجمة في نفس الوقت الإدارة، بعد أخبار رفضها ضم اللاعب.

ويبحث الهلال بالفعل، عن نجم "سوبر ستار"؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي، بعد فشله في التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي فضل الذهاب إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا جونيور، البالغ من العمر 31 سنة، سجل 118 هدفًا وصنع 77 آخرين، خلال 173 مباراة رسمية مع نادي باريس سان جيرمان، منذ عام 2017 وحتى الآن.

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