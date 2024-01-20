رغم موافقة "الصفقة" المنتظرة.. مفاجأة صادمة لتشافي بشأن الميركاتو!

يواصل برشلونة مساعيه لإنجاز صفقة عاجلة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، من أجل تعزيز خط وسط الفريق، بعد إصابة النجم جافي بقطع في الرباط الصليبي.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي الإسباني يستهدف التعاقد مع كالفين فيليبس، لاعب وسط مانشستر سيتي، وحصل على موافقة مبدئية من اللاعب.

لكن صحيفة موندو ديبورتيفو قالت إن "هذه الصفقة تبدو غير محتملة، نظرًا لأن السيتي لن يتخلى عن مطالبه بالحصول على مقابل كبير، وهو ما لن يتمكن برشلونة من تحمله، مع أو بدون الرافعة الاقتصادية (المنتظرة)".

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ولا يزال برشلونة يتفاوض مع مستثمرين محتملين للاستحواذ على حصة ضمن رؤية "Barca Vision" ودفع 40 مليون يورو مقابل ذلك.

وأضافت الصحيفة: "برشلونة قد لا يستخدم هذه الأموال في التعاقد مع لاعب وسط، وبدلا من ذلك سيستخدمها لتسجيل عقود جديدة لتشافي وأليخاندرو بالدي، ما يرسم صورة قاتمة لمدرب برشلونة، الذي يبدو أنه لن يكون لديه المزيد من التعزيزات في الشتاء".