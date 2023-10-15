رغم مواجهة البرازيل وأوروجواي .. صراع فينيسيوس وأراوخو يؤجل حتى الكلاسيكو!

تترقب الجماهير مواجهة قوية بين البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026، ومواجهة تتجدد بين فينيسيوس جونيور ورونالد أراوخو..

تترقب جماهير كرة القدم العالمية المواجهة بين أوروجواي والبرازيل، والتي تقام فجر الأربعاء 18 أكتوبر، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

المباراة قد تشهد مواجهة جديدة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني، وغريمه من أوروجواي رونالد أراوخو مدافع نادي برشلونة، فيما يعد تكرارًا للمواجهات القوية بينهما خلال السنوات الأخيرة، وبروفة للكلاسيكو بين كبيري الكرة الإسبانية والذي سيقام يوم 28 أكتوبر.

لكن يبدو أن تلك المواجهة الثنائية قد تتأجل بعض الشيء، حيث كشفت صحيفة "El Pais" الأوروجويانية أن أراوخو لن يبدأ كظهير أيمن أمام البرازيل، وأن ناهيتان نانديز هو الذي سيبدأ في هذا المركز، بينما سيكون أراوخو في قلب الدفاع.

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ومع بقاء أقل من أسبوعين على موعد مباراة الكلاسيكو، سيكون على الجمهور الانتظار للمواجهة المميزة بين الثنائي.

لكن يبدو أن هناك بعض الشك حول تكرار المواجهة من جديد، حيث يملك تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة حاليًا نجمًا خبيرًا في مركز الظهير الأيمن، وهو البرتغالي جواو كانسيلو، وستكون هناك العديد من الأفكار في رأس مدرب "البلوجرانا" قبل الموعد المرتقب.

يذكر أن منتخب البرازيل يحتل المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برصيد 7 نقاط متخلفًا بفارق نقطتين عن الأرجنتين المتصدر، فيما حصد منتخب أوروجواي 4 نقاط يحتل بها المركز الرابع في الترتيب.