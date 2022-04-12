رغم مهاجمته.. أجويرو ينصح لاوتارو: توقف عن التفكير وستأتي الأهداف

لاوتارو بحاجة للتوقف عن التفكير

دافع سيرخيو أجويرو عن مواطنه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد الأداء المتواضع الذي قدمه الأخير في مواجهة منتخب بلاده ضد أستراليا بدور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

حيث دخل لاوتارو بديلًا في الشوط الثاني، وقدم له ليونيل ميسي كرتين وضعته أمام الحارس، لكنه أهدر تلك الفرصتين وكاد أن يكلف فريقه التعادل لولا تصدي الحارس مارتينيز لهدف مؤكد في آخر دقيقة من المباراة.

وانتقد العديد من المحللين أداء لاوتارو بطبيعة الحال، لكن أجويرو الذي كان قد انتقد مارتينيز في أول البطولة دافع عنه وأوضح أنه سيكون من المفاتيح الهامة للأرجنتين بالمونديال.

حيث تحدث مع "ESPN" وقال: "برأيي فإن لاوتارو سيكون أحد المفاتيح المهمة، نعم لاوتارو سيكون كذلك في هذا المونديال، حصل ذلك معي في الأولمبياد - لم تدخل الكرة - لم أسجل سوى هدفاً في نصف النهائي ضد البرازيل".

وواصل: "الأهداف تأتي بدون التفكير، كمهاجم عندما تُفكر كثيراً بالهدف ستسوء الأمور أكلمك بناءً على خبرتي، عندما يُصبح لديك هوساً بتسجيل الأهداف تفشل وتقدم مستوى كارثي".

جدير بالذكر أن لاوتارو يستعد للرد على هذه الانتقادات مع منتخب الأرجنتين قبل مواجهة هولندا يوم الجمعة المقبل ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.