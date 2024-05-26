رغم منافسة النصر .. الاتحاد يُجهز عرضًا "غريبًا" لضم أفضل حارس مرمى في العالم

صفقة كبيرة محتملة لدوري روشن السعودي

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كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن استعداد الاتحاد لتقديم عرضه الرسمي للتعاقد مع إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي والمتوج بجائزة الأفضل في العالم من فيفا للعام الماضي.

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الفريق السعودي عانى هذا الموسم من مركز حراسة المرمى، خاصة بعدما أزال اسم مارسيلو جروهي من قائمته المحلية لإفساح المجال لقيد جوتا بدلًا منه خلال يناير الماضي، وذلك في ظل عدم تقديم عبد الله المعيوف للأداء المتوقع والمطلوب.

وارتبط النادي بعدد من حراس المرمى أبرزهم مارك أندريه تير شتيجن لكن الصحيفة الإنجليزية أوضحت أن مسؤولي العميد يُجهزون عرضًا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع إيدرسون المرتبط بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2026.

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وأشارت الصحيفة إلى أن حارس المرمى البرازيلي مرحب بالرحيل عن بطل إنجلترا وخوض تجربة جديدة، مشيرة كذلك إلى أن النصر يُراقب وضعه ومهتم بضمه ليخلف دافيد أوسبينا.

العرض يبدو غريبًا لأن الرقم الذي يتضمنه أقل من المتوقع كثيرًا، خاصة في ظل العروض المالية الضخمة التي قدمتها الأندية السعودية الصيف الماضي لضم نجوم أوروبا، بجانب قيمة اللاعب الفنية الكبيرة ووصول قيمته السوقية في موقع "ترانسفير ماركت" إلى 40 مليون يورو، فهل يكون هذا العرض كافيًا لإقناع السيتي بالتخلي عن صاحب الـ30 عامًا، وهل يُمكنه التغلب على أي عرض نصراوي متوقع؟

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