رغم معاناة ليفربول.. كلوب يستبعد ضم صفقات في يناير!

قرار مثير من كلوب بشأن صفقات ليفربول

حسم يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، قراره في تعاقد النادي مع المزيد من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الجارية على الرغم من معاناة فريقه.

وخسر فريق ليفربول مباراتين متتاليتين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برينتفورد بنتيجة 3-1، ثم خسر 3-0 ضد برايتون.

وعلى الرغم من احتلال فريق كلوب المركز التاسع في الجدول وبفارق 10 نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، إلا أنه يرفض ضم صفقات جديدة خلال شهر يناير الجاري.

وقال كلوب في المؤتمر صحفي:"نحن ننظر إلى الخارج أيضًا ليس الأمر أننا عنيدون ونفكر".

وتابع: "هذا كل شيء سنذهب مع هؤلاء الأولاد حتى عام 2050!، هذا ليس كما نراه الأمر كله يتعلق بما يمكنك القيام به وما تريد القيام به ولكن ما يمكنك فعله أكثر أهمية بكثير".

وأضاف:"إذا كانت الحلول متاحة لنا ومتاحة وقابلة للتنفيذ فسنقوم بإحضار لاعبين للمساعدة لكن لدينا فريق موجود أيضًا".

وواصل تصريحاته قائلًا: "نحن نقدم أداء ضعيف بالتأكيد أنا أعلم ذلك لكن لا يمكنني الجلوس هنا طوال الوقت وإلقاء اللوم على الجميع، إنها مسؤوليتي أنهم يؤدون المطلوب منهم وهذا هو وظيفتي الأولى التي يجب القيام بها".

وشدد كلوب: "نعم لدينا خيارات محدودة ولكن لدينا لاعبون بعقد هنا غير متاحين إذا كانوا جميعًا فسيكون الوضع مختلفًا بالتأكيد".

وأوضح: "إذا جلبنا لاعبين جدد لا يمكننا وضعهم جميعًا في قائمة الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، فريقنا ليس صغيرًا جدًا نحتاج إلى التعزيز نعم لكن الوقت مناسب الآن للقيام بذلك؟ لا يمكنني رؤيته بسبب الوضع الذي نحن فيه ولا يمكنني تغيير الإجابة كل أسبوع لأن الوضع لا يتغير رغم خسارتنا مباراة أخرى ".

وتم سؤال كلوب على وضعية ملكية ليفربول حيث تتطلع مجموعة فينواي الرياضية للعثور على مشترى للنادي أو استثمار جديد، وقال مدرب الريدز: "نعم لكن لا شيء لك دعني أفكر في ما يمكنني أن أخبرك به عن ذلك .. نعم ، لا شيء!"

ويلتقى فريق ليفربول يوم الثلاثاء المقبل مع ولفرهامبتون في إعادة الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.