رغم مرارة الخسارة .. هدف فراس البريكان أمام الهلال يمنحه إنجازًا شخصيًا مذهلًا

الأهلي خسر أمام الهلال بعدما كان متقدمًا بالنتيجة

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لم يهرب الأهلي من مقصلة الكبار وخسر أمام الهلال في المباراة المؤجلة من دوري روشن السعودي بهدفين مقابل هدف واحد رغم تقدمه في الشوط الأول بهدف فراس البريكان.

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الهلال استطاع قلب النتيجة في الشوط الثاني بهدفين من ألكسندر ميتروفيتش ومالكوم، وقد سعى الأهلي جيدًا وجديًا للتعديل لكن نجومه أهدروا كل الفرص المتاحة.

البريكان ورغم مرارة الخسارة إلا أن هدفه ضمن له إنجازًا شخصيًا مذهلًا وهو معادلة عدده الأعلى من الأهداف في موسم واحد، حيث سجل هدفه الـ18 هذا الموسم ليُعادل عدد أهدافه مع الفتح الموسم الماضي ومازال بإمكانه تحطيمه والوصول لرقم جديد.

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المهاجم الدولي السعودي أحرز 16 هدفًا في دوري روشن السعودي وهدفين في كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد استطاع أن ينتزع المكان الأساسي في هجوم الأهلي من البرازيلي روبرتو فيرمينو.

الأهلي يستعد لمواجهة الشباب في الرياض مساء السبت القادم ضمن الجولة الـ31 لدوري روشن.

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