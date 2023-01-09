رغم محاولات رونالدو .. مورينيو يرفض البرازيل!

مورينيو يفي بكلمته لروما!

تم ربط جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما بتدريب منتخب البرازيل خلفًا لتيتي الذي رحل عن تدريب راقصي السامبا بعد توديع المنتخب البرازيلي لكأس العالم 2022 بقطر.

منتخب البرازيل ودع كأس العالم من دور ربع النهائي على يد كرواتيا، بركلات الترجيح (4/2)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

الاتحاد البرازيلي يرى في المدرب البرتغالي خليفة لتيتي، وترددت شائعات مؤخرًا عن قرب مورينيو من الاتفاق الشفهي مع البرازيل.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"الإيطالية أن مورينيو سيرفض عرض البرازيل على الرغم من الاتصال المتكرر من قبل رونالدو خلال الأيام الأخيرة.

وكشف التقرير الإيطالي أن أسطورة كرة القدم البرازيلية حاول إقناع مورينيو بقبول عرض البرازيلي في الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن مدرب روما كرر رغبته في مواصلة التدريب على مستوى الأندية وبالتالي سيرفض أي عروض دولية.