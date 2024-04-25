رغم محاولاته للكتمان .. صديقة بيلينجهام تفضح علاقتهما في جلسة تصوير!

أكبر منه بخمس سنوات

في الوقت الذي حاول فيه جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الحفاظ على سرية علاقته بصديقته، قامت الأخيرة بالكشف عن كل شيء في جلسة تصوير خاصة.

لاعب ريال الذي يقدم مستويات مبهرة مع الفريق هذا الموسم، سبق أن انفصل عن صديقته السابقة أسانتيوا تشيتي الصيف الماضي، وسط حالة من الغموض حول حياته العاطفية حاليًا.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت إن بيلينجهام ليس وحيدًا في العاصمة الإسبانية مدريد، بل يواعد عارضة الأزياء الهولندية لورا سيليا فالك، والتي تبلغ من العمر 25 سنة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووسط محاولات نجم ريال للكتمان، كشفت الصحيفة أن لورا أفسدت كل ذلك أثناء جلسة التصوير الأخيرة، حيث أخبرت الجميع عن علاقتهما.

وقال مصدر لـ"ذا صن":"لقد أخبرت الجميع، وأكدت أنها كانت تقيم في منزله بمدريد خلال عطلات نهاية الأسبوع القليلة الماضية، وهي مغرمة به جدًا".

وكانت لورا قد نشرت سلسلة من الصور أثناء تناول الطعام بأحد الفنادق المعروفة في مدريد هذا الشهر مع رفيق غامض، واتضح في النهاية أنه كان جود بيلينجهام الذي يتابع حسابها على موقع "إنستجرام".

جدير بالذكر أن العارضة الهولندية يتابعها 388 ألف متابع على موقع "إنستجرام"، وتعمل مع العديد من العلامات التجارية المعروفة، وتمتلك وكالة خاصة لاستشارات وسائل التواصل الاجتماعي، ودرست الأعمال الإبداعية في جامعة أمستردام للعلوم التطبيقية.