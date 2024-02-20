رغم كل شيء .. "كريستيانو رونالدو أحد نقاط الضعف في أداء النصر!"

نصيحة ذهبية للفيحاء قبل مواجهة النصر الليلة..

قبل المواجهة المصيرية للنصر أمام الفيحاء اليوم الأربعاء، قدم الناقد الرياضي إبراهيم العنقري نصيحة ذهبية للأخير، كي يتمكن من إسقاط العالمي.

الفريقان يتقابلان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض، على ملعب الأول بارك، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ولانتهاء الذهاب بفوز العالمي بهدف نظيف، فإن فرصة البرتقالي سانحة لإحداث المفاجأة وإقصاء رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ أوضح العنقري أنه على الفيحاء أن يترك النصر يتقدم، ويستغل نقطة ضعف لاعبي المقدمة في الضغط العكسي، كي يصل لمرماه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال العنقري خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "من يفتح اللعب أمام النصر يدفع الثمن، على الفيحاء أن يلعب على مشكلة النصر ألا وهي أنه فريق قوي للغاية هجوميًا ويضغط المنافسين ويدخل وسط ملعبهم بسبعة لاعبين".

وأضاف: "لكن المشكلة تظهر عند تقدم الدفاع مع تقدم المهاجمين، في حال افتكاك الكرة فإن الضغط العكسي ضعيف عند تاليسكا وأوتافيو وساديو ماني وأيضًا عند كريستيانو رونالدو، لذلك هناك قابلية لتمرير كرات طولية في ملعب النصر".

الناقد الرياضي اختتم: "لذا من الأفضل ترك النصر يتقدم واللعب على المساحة المتروكة، كثير من الفرق استغلت هذا ووصلت لمرماه، فالخلل ليست في الدفاع النصراوي فقط، إنما يبدأ من دفاع المنطقة العامة، فمنظومة النصر لا تلعب الدفاع العكسي بشكل جيد".