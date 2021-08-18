رغم كل شيء.. جريزمان: أريد "مواصلة" كتابة التاريخ مع برشلونة!

لا أمل من رحيله أبدًا..

أكد نجم برشلونة أنطوان جريزمان على عزمه الاستمرار داخل النادي الكتالوني لأطول مدة ممكنة رغم الصعوبات التي عانى منها في أول موسمين.

ونجح جريزمان في الوصول إلى المباراة رقم 100 له بقميص برشلونة الأسبوع الماضي بعدما قاد البرسا أمام ريال سوسييداد في افتتاح منافسات الدوري الإسباني.

100 مباراة ولكن بعطاء أقل من المتوقع من لاعب دفع من أجله الكتلان 125 مليون يورو لشرائه من أتلتيكو مدريد، ولكن جريزمان سعيد في كامب نو.

الدولي الفرنسي في حديث للصحافة قال "أنا فخور بالوصول إلى 100 مباراة مع برشلونة، أتمنى أن أتمكن من الوصول إلى 100 مباراة أخرى".

كما أضاف "أريد مواصلة صناعة التاريخ داخل برشلونة".

وتابع جريزمان "بصرف النظر عن الأهداف والتمريرات الحاسمة بالنسبة لي، فإن الشيء الأكثر أهمية هو العمل، أنا أستمتع بتقديم كل شيء داخل وخارج الملعب ومساعدة الفريق في الهجوم والدفاع".

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أما عن انطلاقة موسم البرسا بانتصار على سوسييداد، فقال "كان من المهم أن نفوز على أرضنا وأمام جماهيرنا التي لم نرها منذ مدة طويلة، الآن علينا الفوز في سان ماميس".

وأتم "لقد مررنا بلحظات صعبة للغاية في حياتنا الخاصة والرياضية، لذلك من الجيد دائمًا أن نرى الجماهير، إنه شيء يجعلنا سعداء، دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا قريبًا رؤية الملعب بأكمله ممتلئًا".

ويقود جريزمان برشلونة في ثاني مباريات الليجا الأسبوع المقبل عندما تلتقي كتيبة رونالد كومان مع أتلتيك بيلباو في سان ماميس، وبعد الفوز برباعية لهدفين على ريال سوسييداد.

شائعات كثيرة طالت مستقبل جريزمان وأنه سيخرج من برشلونة هذا الصيف، لكن في نهاية المطاف بقيّ صاحب الثلاثين عامًا الذي يمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.