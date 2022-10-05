رغم قلة أهدافه .. صلاح يشيد بتغييرات كلوب الفنية!

صلاح يؤكد أن لاعبي ليفربول يحاولون التأقلم على الطريقة الجديدة التي يجربها يورجن كلوب مدرب "الريدز".

تحدث المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي عن المفاجأة التي قدمها الألماني يورجن كلوب إلى الفريق بتغيير طريقة اللعب قبل يوم واحد فقط من مواجهة رينجرز الاسكتلندي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

كلوب اعتمد على طريقة 4-2-3-1 أمام رينجرز، باستخدام صلاح ولويس دياز وديوجو جوتا، وأمامهم داروين نونيز لاعب منتخب أوروجواي.

الطريقة الجديدة ساعدت ليفربول على الفوز بهدفين دون رد على رينجرز، حيث سجل صلاح هدفًا من ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة.

ماذا قال صلاح؟

قائد منتخب مصر، وفي تصريحات لموقع "يويفا" الرسمي، أكد أن أداء فريقه لم يكن مثاليًا في مواجهة رينجرز، وأن الفريق يجب أن يواصل العمل الجاد لتحسين الأمور هذا الموسم.

وقال صلاح في تصريحاته: "كانت ليلة سعيدة، الأمور ليست مثالية، ولكن من المهم الفوز بالمباريات على أرضنا، خاصة وأن المجموعة صعبة وخسرنا المباراة الأولى، نحتاج فقط إلى الاستمرار ومحاولة الفوز بالمباريات القادمة".

وأضاف: "نحاول فقط التركيز على كل مباراة، لأننا لسنا أيضًا في مستوانا في الدوري، نحاول فقط التفكير في كل مباراة وأن نحصد المركز الأول في مجموعتنا في دوري أبطال أوروبا، ونحاول أيضًا الفوز بالدوري".

وعن تغيير طريقة اللعب قال صلاح: "المدرب أخبرنا بالطريقة قبل المباراة بيوم، وحاولنا التكيف، أعتقد أنها عملت بشكل جيد لقد صنعنا العديد من الفرص في المباراة وحاولنا التسجيل".

واختتم صلاح تصريحاته قائلًا: "إنه تشكيل هجومي، لقد كان جيدًا لنا جميعًا في المقدمة، خاصة لأننا نريد جميعًا تسجيل الأهداف، لقد نجحت بشكل جيد".

ما هو موقف ليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

فوز ليفربول على رينجرز رفع رصيد "الريدز" إلى ست نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23.

ليفربول افتتح مشوار دور المجموعات بالخسارة أمام نابولي على ملعب "دييجو مارادونا" بنتيجة 4-1، لكن الفريق استعاد عافيته بالفوز على أياكس في الجولة الثانية بهدفين لهدف، قبل الفوز على رينجرز في الجولة الثالثة.

ومن المنتظر أن يلعب ليفربول خارج ملعبه أمام رينجرز في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022.