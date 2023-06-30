رغم قدوم بيلينجهام.. ريال مدريد يمد عقد إدواردو كامافينجا

تفاصيل عقد كامافينجا الجديد مع ريال مدريد!

قام نادي ريال مدريد بالتفاوض مع الشاب الفرنسي، إدواردو كامافينجا، من أجل مد عقده في سانتياجو برنابيو.

وانتقل كامافينجا إلى صفوف ريال مدريد، في يناير 2019، قادمًا من رين الفرنسي، مقابل 55 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "AS" الإسبانية، توصل ريال مدريد لاتفاق ع اللاعب الفرنسي كامافينجا، ليمتد عقده حتى عام 2028.

لعب كامافينجا طوال الموسم في تشكيلة أنشيلوتي في أكثر من مركز، حيث وضح المدرب الإيطالي من قبل، أنه دائمًا يقدم الدعم للفريق من مختلف المراكز.

الجدير بالذكر أن، شارك كامافينجا في 59 مباراة، بجانب ريال مدريد بجميع المسابقات طوال الموسم الماضي، وقام بصناعة هدفين خلالهم.